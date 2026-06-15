U ruskom napadu na Ukrajinu devet mrtvih, u Kijevu gorjela čuvena katedrala

Slobodna Evropa pre 24 sata
U ruskom napadu na Ukrajinu devet mrtvih, u Kijevu gorjela čuvena katedrala

Najmanje devet osoba poginulo je širom Ukrajine u ruskim zračnim napadima, koji su zahvatili i manastir pod zaštitom UNESCO-a, samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump telefonski razgovarao s liderom Kremlja Vladimirom Putinom i poručio mu da želi pomoći u okončanju rata.

Prema podacima Zračnih snaga Ukrajine, Rusija je tokom noći lansirala baraž od 70 raketa i 611 dronova na Ukrajinu, uglavnom ciljajući glavni grad Kijev, dok su pogođeni i Dnjipro i Harkiv. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko izjavio je da je u ruskim napadima poginulo pet spasilaca, dok ih je najmanje pet ranjeno u Harkivu, drugom po veličini ukrajinskom gradu koji se nalazi na sjeveroistoku zemlje. "U Harkivu je poginulo pet spasilaca Državne
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