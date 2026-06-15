Crna Gora privremeno zatvorila još dva poglavlja u pristupnim pregovorima

Reč je o privremenom zatvaranju Poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i Poglavlja 28, koje se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlje.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je na konferenciji za novinare da Crna Gora ide napred velikom brzinom i istakla da zatvaranje dva poglavlja danas predstavljaju benefite članstva u EU. „Komisija želi da omogući finansijski paket za Crnu Goru naredne nedjelje. Sada govorimo o predstojećim reformama. Svi politički akteri treba da nastave da daju doprinos reformama“, rekla je Marta Kos. Spajić je rekao da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju