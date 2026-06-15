Nevreme u Srbiji dovelo do prekida struje, požara i obaranja stabala

Nevreme je u Beograd stiglo nešto posle 20 časova, nakon što je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao hitno upozorenje na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom.

U pojedinim delovima grada na kolovozima se zadržala velika količina vode, a problemi su zabeleženi i u saobraćaju. Zbog nevremena pojedini delovi Zemuna ostali su bez električne energije, dok su nadležne službe intervenisale na više lokacija. Pre dolaska oluje, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova upozorio je građane putem SMS poruka i elektronske pošte na opasnost od nevremena koje bi moglo da ugrozi bezbednost ljudi i životinja.