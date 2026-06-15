Policija u Zrenjaninu: pet nezgoda i 325 prekršaja za vikend

Serbian News Media pre 3 sata
Policija u Zrenjaninu: pet nezgoda i 325 prekršaja za vikend

Saopštenje koje potpisuje Policijska uprava u Zrenjaninu, prenosimo u celosti: Na području Policijske uprave u Zrenjaninu tokom proteklog vikenda registrovano je ukupno pet saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest osoba lako, a dve osobe teško povređene.

Pripadnici saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 325 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 14 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Policija je na području Zrenjanina zadržala pedesetosmogodišnjeg vozača automobila „folksvagen“ koji je vozio sa 1,68 promila alkohola u organizmu, dvadesetdevetogodišnjeg vozača „micubišija“ sa 1,30 promila alkohola, kao i četrdesetosmogodišnjeg vozača „forda“ i tridesetosmogodišnjeg vozača
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