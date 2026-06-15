Uhapšen državljanin Severne Makedonije u Vranju zbog prevare

Saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, prenosimo u celosti: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, u saradnji sa Regionalnim centrom granične policije prema Republici Severnoj Makedoniji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su državljanina Republike Severne Makedonije S.

K. (1970), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo prevara. Osumnjičeni se tereti da je od 4. do 13. juna ove godine, predstavljajući se kao doktor iz Republike Severne Makedonije, na fiksne telefone pozivao troje građana sa područja Vranja i rekao im da su navodno njihovi bliski članovi porodica teško povređeni, čime ih je doveo u zabludu, nakon čega je, kako se sumnja, otišao na adrese oštećenih i od njih uzeo veću količinu novca.