Ukrajina i Moldavija otvaraju pristupne pregovore s EU, Crna Gora zatvara još dva poglavlja

Serbian News Media pre 10 minuta
Ukrajina i Moldavija otvaraju pristupne pregovore s EU, Crna Gora zatvara još dva poglavlja

Ukrajina i Moldavija otvaraju danas pristupne pregovore sa Evrpskom unijom (EU) dok Crna Gora zatvara još dva pregovaračka poglavlja.

Na međuvladinim konferencijama u Luksemburgu, Ukrajina i Moldavija otvoriće prvi pregovarački klaster – Osnove koji obuhvata funkcionisanje demokratskih institucija, reformu javne uprave, vladavinu prava, pravosuđe i osnovna prava, pravdu, slobodu i bezbednost, ekonomske kriterijume. Poglavlja iz Prvog klastera su okosnica procesa pristupanja pa se prva otvaraju i poslednja zatvaraju. Otvaranje pregovora s Ukrajinom dugo je blokirala bivša mađarska vlada Viktora
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