Nevreme u Srbiji izazvalo požare, prekide struje i štete na usevima

Sputnik pre 5 sati
Nevreme u Srbiji izazvalo požare, prekide struje i štete na usevima

Jako nevreme praćeno obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom zahvatilo je sinoć veći deo Srbije, uključujući Beograd, Vojvodinu, Šumadiju i Pomoravlje, a u pojedinim delovima zemlje izazvalo je požare, prekide u snabdevanju električnom energijom i probleme u saobraćaju.

Nevreme je u Beograd stiglo nešto posle 20 časova, nakon što je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao hitno upozorenje na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom. U pojedinim delovima grada na kolovozima se zadržala velika količina vode, a problemi su zabeleženi i u saobraćaju. Zbog nevremena pojedini delovi Zemuna ostali su bez električne energije, dok su nadležne službe intervenisale na više lokacija. Pre dolaska oluje, Sektor za
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Poznato kada počinje toplotni talas u Srbiji nakon grmljavinske oluje: Čubrilo najavljuje temperature iznad 36 stepeni

Poznato kada počinje toplotni talas u Srbiji nakon grmljavinske oluje: Čubrilo najavljuje temperature iznad 36 stepeni

Mondo pre 18 minuta
Pljuštaće i grmeti čitavu noć: Novo upozorenje RHMZ-a! Sutra ujutru biće i magle, a evo šta čeka Vojvodinu sredinom nedelje…

Pljuštaće i grmeti čitavu noć: Novo upozorenje RHMZ-a! Sutra ujutru biće i magle, a evo šta čeka Vojvodinu sredinom nedelje

Dnevnik pre 13 minuta
"Pašće i do 30 litara kiše po kvadratnom metru": Olujno nevreme sa grmljavinom ponovo nad Srbijom

"Pašće i do 30 litara kiše po kvadratnom metru": Olujno nevreme sa grmljavinom ponovo nad Srbijom

Mondo pre 2 sata
Kišobrane nosite sa sobom! RHMZ objavio novu prognozu: I danas se očekuju pljuskovi i grmljavine, evo kada se vreme vraća u…

Kišobrane nosite sa sobom! RHMZ objavio novu prognozu: I danas se očekuju pljuskovi i grmljavine, evo kada se vreme vraća u normalu

Dnevnik pre 3 sata
Stiže novo nevreme, evo i kada! Ovi delovi Srbije biće najugroženiji: Ponovo prete gromovi i obilne padavine

Stiže novo nevreme, evo i kada! Ovi delovi Srbije biće najugroženiji: Ponovo prete gromovi i obilne padavine

Telegraf pre 3 sata
Vrućina stiže u talasima: Temperature do 36 stepeni, osveženje samo povremeno

Vrućina stiže u talasima: Temperature do 36 stepeni, osveženje samo povremeno

RTV pre 4 sati
RHMZ izdao hitno upozorenje za delove zemlje: Vreme potencijalno opasno, a evo kad nas očekuje novi obrt

RHMZ izdao hitno upozorenje za delove zemlje: Vreme potencijalno opasno, a evo kad nas očekuje novi obrt

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaVojvodinaRHMZZemundruštvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Loše vreme pomerilo početak sezone! Evo kada se otvara bazen Borkovac

Loše vreme pomerilo početak sezone! Evo kada se otvara bazen Borkovac

Dnevnik pre 3 minuta
Emotivna priča o snovima, radu i upornosti: Premijerno izveden dečji plesni mjuzikl „Život jedne balerine“ Dečji plesni…

Emotivna priča o snovima, radu i upornosti: Premijerno izveden dečji plesni mjuzikl „Život jedne balerine“ Dečji plesni mjuzikl „Život jedne balerine“

Volim Zrenjanin pre 3 minuta
Sindikat u utorak protestuje ispred Rektorata

Sindikat u utorak protestuje ispred Rektorata

Radio 021 pre 54 minuta
Pljuštaće i grmeti čitavu noć: Novo upozorenje RHMZ-a! Sutra ujutru biće i magle, a evo šta čeka Vojvodinu sredinom nedelje…

Pljuštaće i grmeti čitavu noć: Novo upozorenje RHMZ-a! Sutra ujutru biće i magle, a evo šta čeka Vojvodinu sredinom nedelje

Dnevnik pre 13 minuta
Gašić: Vojska Srbije nudi siguran posao, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja

Gašić: Vojska Srbije nudi siguran posao, mogućnost napredovanja i konkurentna primanja

Euronews pre 1 sat