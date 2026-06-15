Nevreme u Srbiji izazvalo požare, prekide struje i štete na usevima

Jako nevreme praćeno obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom zahvatilo je sinoć veći deo Srbije, uključujući Beograd, Vojvodinu, Šumadiju i Pomoravlje, a u pojedinim delovima zemlje izazvalo je požare, prekide u snabdevanju električnom energijom i probleme u saobraćaju.

Nevreme je u Beograd stiglo nešto posle 20 časova, nakon što je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao hitno upozorenje na intenzivne pljuskove sa grmljavinom, gradom i olujnim vetrom. U pojedinim delovima grada na kolovozima se zadržala velika količina vode, a problemi su zabeleženi i u saobraćaju. Zbog nevremena pojedini delovi Zemuna ostali su bez električne energije, dok su nadležne službe intervenisale na više lokacija. Pre dolaska oluje, Sektor za