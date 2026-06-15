Svet konačno može da odahne: Cena nafte se postepeno vraća na staro

Nakon vesti da su SAD i Iran postigli sporazum cene nafte jesu pale, ali nije verovatno da će se vratiti na nivo od pre početka sukoba, kada su bile ispod sedamdeset dolara za barel. Na cenu utiče i činjenica da je energetska infrastruktura u zalivu ozbiljno oštećena, a za njenu obnovu je potrebno dve do pet godina.

Ovako stručnjak za energetiku Nebojša Obrknežev komentariše cene nafte na svetskim tržištima, koja je od objave da je između SAD i Irana postignut sporazum, zabeležila značajan pad. Prema njegovim rečima, očekuje se stabilizacija tržišta, ali nafta neće biti jeftina kao što je bila pre izbijanja sukoba. Takođe, lestvica je podignuta kada je u pitanju cena gasa, ali kako će se kretati njegova cena ostaje da se vidi. Prema rečima Jelice Putniković, urednice