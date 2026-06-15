UŽIVO Mediji: Tramp, Vens i Kalibaf elektronski potpisali memorandum o razumevanju

Sputnik pre 3 minuta
UŽIVO Mediji: Tramp, Vens i Kalibaf elektronski potpisali memorandum o razumevanju

Donald Tramp, potpredsednik SAD Džej Di Vens i predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf potpisali su elektronskim putem Memorandum o razumevanju za rešavanje skoro četvoromesečnog rata, prenose mediji. Kako se navodi, ceremonija potpisivanja biće održana u petak, što je prethodno potvrdio i iranski predsednik Pezeškijan.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif izjavio je da će zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma biti održana 19. juna u Švajcarskoj. Izrael ponovo granatirao jug Libana, a izraelski ministar odbrane poručio da se vojska neće povući.
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