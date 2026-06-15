UŽIVO Tramp: Postignut sporazum sa Iranom, SAD ukidaju pomorsku blokadu; Oglasio se Teheran

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje. Iz Teherana je potvrđeno da je finalizovan tekst Memoranduma o razumevanju o okončanju rata, trenutnom i trajnom prekidu vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban i okončanju pomorske blokade protiv Irana.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif izjavio je da će zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma biti održana 19. juna u Švajcarskoj.