UŽIVO Tramp: Postignut sporazum sa Iranom, SAD ukidaju pomorsku blokadu; Oglasio se Teheran

Sputnik pre 22 minuta
UŽIVO Tramp: Postignut sporazum sa Iranom, SAD ukidaju pomorsku blokadu; Oglasio se Teheran

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje. Iz Teherana je potvrđeno da je finalizovan tekst Memoranduma o razumevanju o okončanju rata, trenutnom i trajnom prekidu vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban i okončanju pomorske blokade protiv Irana.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif izjavio je da će zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma biti održana 19. juna u Švajcarskoj.
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