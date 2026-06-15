Vučić u Gruziji: Patrijarh Šija III dobro razume poziciju Srbije i brigu za manastire na KiM /foto/

Sputnik pre 4 sati
Vučić u Gruziji: Patrijarh Šija III dobro razume poziciju Srbije i brigu za manastire na KiM /foto/

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, sastao se danas sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III Katolikosom u Patrijaršiji u Tbilisiju i tom prilikom izrazio zahvalnost gruzijskoj crkvi i državi na podršci koju pružaju Srbiji po pitanju Kosova i Metohije.

„Hvala vam što ste nas primili i učiniću sve što mogu da naučim sve o sjajnoj istoriji gruzijske crkve i o obeležavanju 1.700 godina istorije gruzijske crkve, što je više nego bilo koja druga pravoslavna crkva. U isto vreme, čestitam vam što ste izabrani za patrijarha, i nadam se da ćete služiti vašem narodu na način kao što su učinili vaši prethodnici“, rekao je predsednik Srbije. On je naglasio da se i srpska i gruzijska pravoslavna crkva suočavaju sa istim
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