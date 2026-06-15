Vučić u Gruziji: Patrijarh Šija III dobro razume poziciju Srbije i brigu za manastire na KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu je posebna čast bio prijem kod patrijarha cele Gruzije Šije III Katolikosa u Patrijaršiji u Tbilisiju i istakao da patrijarh dobro razume poziciju Srbije i njenu brigu za manastire, svetinje i crkve na Kosovu i Metohiji.

Napomenuo je da gruzijska crkva obeležava 1.700 godina od svog nastanka, da je mnogo starija od naše crkve, ali da je samo vek ili dva kasnije dobila autokefalnost. „Gubili su je u 19. veku, iz početka 20. veka ponovo vraćali, ali jedna stara, bratska i prijateljska pravoslavna crkva. Mnogo toga smo naučili“, naveo je Vučić. Najavio je da mu predstoji nezvanični sastanak sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom, kao i da će ponovo nezvanično