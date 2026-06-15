Ministarstvo objavilo rešenja testa iz srpskog jezika na završnom ispitu

Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika koji su učenici osmog razreda jutros polagali u okviru male mature.

Osmaci sutra polažu test iz matematike, a u sredu test iz jednog od izbornih predmeta – biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Za upis u srednju školu vrednuje se uspeh iz osnovne škole – šesti, sedmi i osmi razred i uspeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i