"Danju tetovirao, noću svirao" Komšije u šoku nakon hapšenja poznatog muzičara iz Niša: "Niko nije posumnjao"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Kurir
"Danju tetovirao, noću svirao" Komšije u šoku nakon hapšenja poznatog muzičara iz Niša: "Niko nije posumnjao"
Poznati niški muzičar i tatu majstor B. Ž. (51) uhapšen je u velikoj akciji policije zajedno saM. J. (38) i M. I. (22) zbog sumnje da su učestvovali u trgovini narkoticima. Tokom pretresa, u njegovom stanu pronađeno je više od pola kilograma kokaina, čija se vrednost na crnom tržištu procenjuje na oko 50.000 evra. Prema navodima izvora, B. Ž. je godinama bio poznat kao uspešan klavijaturista i tatu majstor, a svoje imućno stanje navodno je objašnjavao neprekidnim
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