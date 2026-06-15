Dramatično: Veliki požar izbio na području Mostara, preti da blokira autoput ka Sarajevu

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dramatično: Veliki požar izbio na području Mostara, preti da blokira autoput ka Sarajevu

Veliki požar izbio je na području Mostara, a vatra bi mogla da blokira magistralni put, pošto požar još nije stavljen pod kontrolu, niti je utvrđen njegov uzrok, prenose lokalni mediji.

Požar je izbio na Buni, prekoputa Nameksa, u pravcu Neretve, a iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar potvrđeno je da su ekipe na terenu i da rade na gašenju požara, prenosi sajt Trebinjedanas. Za sada još nije poznato šta je izazvalo požar niti kolika površina je zahvaćena vatrom, ali na fotografijama sa terena je vidljivo da vatrena stihija preti da blokira magistralni put Mostar - Sarajevo, dok je čitavo područje prekriveno gustim dimom. U popodnevnim
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