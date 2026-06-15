Ibrahimović puštao Amerima pesme Lepe Brene, pa se izljubio sa Donaldom Trampom i Melanijom

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ibrahimović puštao Amerima pesme Lepe Brene, pa se izljubio sa Donaldom Trampom i Melanijom

Čudan je bio put Zlatana Ibrahimovića u poslednja 24 časa.

Nekadašnji reprezentativac Švedske uspeo je da stigne svuda - od studija posvećenog Svetskom prvenstvu u fudbalu, pa do fantastičnog događaja UFC 250 Freedom u Beloj kući. On je pred večerašnje mečeve, gde je igrala upravo i Švedska, koja je sa čak 5:1 savladala Tunis, boravio u studiju zajedno sa legendarnim Tjerijem Anrijem, a u jednom momentu je pustio pesmu Lepe Brene - Luda po tebe. Francuz ga je upitao o čemu je reč, a Zlatan mu je samo odgovorio da ona "peva
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