Topurija hitno odvezen u bolnicu posle batina: "Sav je izubijan! Mislim da mu je polomljena..."

Dejna Vajt, prvi čovek UFS.a, potvrdio je da su vesti nakon poslednjeg spektakla u Beloj kući veoma ozbiljne kada je u pitanju zdravstveno stanje Ilije Topurije.

Iako je borba između Topurije i Džastina Gejdžija bila bespoštedna, posledice su očigledno ostavile dubok trag na borcu koji je pravo iz oktagona transportovan u bolnicu. Vidno zabrinut, Vajt je na konferenciji za medije otkrio da situacija ne izgleda nimalo naivno. - Ilija je u bolnici. Sav je izubijan. Nisam lekar, ali mu oko izgleda tako da pretpostavljam da mu je polomljena orbitalna kost. To još uvek nije zvanična činjenica, ali tako deluje - počeo je Vajt. On