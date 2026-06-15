Topurija hitno odvezen u bolnicu posle batina: "Sav je izubijan! Mislim da mu je polomljena..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Topurija hitno odvezen u bolnicu posle batina: "Sav je izubijan! Mislim da mu je polomljena..."

Dejna Vajt, prvi čovek UFS.a, potvrdio je da su vesti nakon poslednjeg spektakla u Beloj kući veoma ozbiljne kada je u pitanju zdravstveno stanje Ilije Topurije.

Iako je borba između Topurije i Džastina Gejdžija bila bespoštedna, posledice su očigledno ostavile dubok trag na borcu koji je pravo iz oktagona transportovan u bolnicu. Vidno zabrinut, Vajt je na konferenciji za medije otkrio da situacija ne izgleda nimalo naivno. - Ilija je u bolnici. Sav je izubijan. Nisam lekar, ali mu oko izgleda tako da pretpostavljam da mu je polomljena orbitalna kost. To još uvek nije zvanična činjenica, ali tako deluje - počeo je Vajt. On
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