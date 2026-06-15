Vozači, oprez na ovoj deonici! Jedna ulica u Kragujevcu zatvorena za saobraćaj

Telegraf pre 39 minuta  |  Telegraf.rs/ RINA
Vozači, oprez na ovoj deonici! Jedna ulica u Kragujevcu zatvorena za saobraćaj

Usled izvođenja radova na lokalnom putu Bare – Kragujevac, u ulici Kralja Milana IV, na snazi je obustava saobraćaja.

Saobraćaj se preusmerava na lokalne ulice. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema informacijama Uprave granične policije u 7.15 časova na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 240 minuta, na graničnom prelazu Šid, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 300 minuta. Na graničnom prelazu Bezdan, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta. Na
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