Bomba sa Bliskog istoka: SAD i Iran postigli mirovni sporazum - evo gde će biti potpisan

PREMIJER Pakistana Šehbaz Šarif izjavio je večeras da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum.

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia - Obe strane su proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban - rekao je Šarif u objavi na X mreži. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana 19. juna u Švajcarskoj, dodao je Šarif. On se zahvalio Vašingtonu i Teheranu na njihovoj posvećenosti pronalaženju diplomatskog rešenja za sukob. - Takođe bismo želeli da izrazimo iskrenu zahvalnost našoj braći u ovom posredničkom