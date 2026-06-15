Bomba sa Bliskog istoka: SAD i Iran postigli mirovni sporazum - evo gde će biti potpisan

Večernje novosti pre 7 sati
Bomba sa Bliskog istoka: SAD i Iran postigli mirovni sporazum - evo gde će biti potpisan

PREMIJER Pakistana Šehbaz Šarif izjavio je večeras da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum.

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia - Obe strane su proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban - rekao je Šarif u objavi na X mreži. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana 19. juna u Švajcarskoj, dodao je Šarif. On se zahvalio Vašingtonu i Teheranu na njihovoj posvećenosti pronalaženju diplomatskog rešenja za sukob. - Takođe bismo želeli da izrazimo iskrenu zahvalnost našoj braći u ovom posredničkom
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