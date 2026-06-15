Među ključnim odredbama američko-iranskog sporazuma su ove tačke: Jedan korak ih deli od konačnih pregovora...

Večernje novosti pre 20 minuta
Među ključnim odredbama američko-iranskog sporazuma su ove tačke: Jedan korak ih deli od konačnih pregovora...

MEĐU ključnim odredbama američko-iranskog sporazuma su trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, obaveza Sjedinjenih Američkih Država da povuku svoje snage iz okoline Irana kao i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, javlja danas iranska agencija Mehr.

Foto: Street On Camara/Alamy/Profimedia Prema navodima agencije, u Nacrtu sporazuma koji ima 14 tačaka, predviđena je i suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, kao i oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tokom tog perioda pregovora. Takođe se navodi da konačni dogovor o nuklearnim pitanjima treba da bude postignut u roku od 60 dana od potpisivanja sporazuma. Mehr navodi i da konačni pregovori neće početi dok ne bude oslobođena polovina
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