Prenos, Obala Slonovače - Ekvador: Kakva završnica utakmice

Večernje novosti pre 14 minuta
Prenos, Obala Slonovače - Ekvador: Kakva završnica utakmice

NEMA stajanja na Svetskom prvenstvu. Na red je došla druga utakmica grupe E u kojoj se sastaju Obala Slonovače i Ekvador. Ovaj duel takođe možete pratiti u direktnom prenosu na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP/Matt Rourke 90' - GOOOOOOOL! Rezervista Amad Dijalo pogađa i dovodi "slonove" do prednosti i verovatno pobede. 83' - Diomande je promešao odbranu Ekvadora, lopta je potom došla do Konana, no u poslednjem momentu loptu mu je sa noge sklonio Ordonjez. 69' - Odlična odbrana Fofane. Plata je šutirao iz daljine, ali golman "slonova" bio je veoma dobar i sprečio je rivala da povede. 52' - Opet se zatresla prečka, ali ovoga puta gola Ekvadora. Vahi je sa
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