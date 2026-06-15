Ukrajinci udarili žestoko na hersonsku oblast: Oštećeni mostovi kod Čongara i Heničeska - blokiran saobraćaj

Večernje novosti pre 25 minuta
Ukrajinci udarili žestoko na hersonsku oblast: Oštećeni mostovi kod Čongara i Heničeska - blokiran saobraćaj

MOSTOVI kod Čongara i Heničeska oštećeni su u ukrajinskim napadima tokom noći na deo Hersonske oblasti na jugu Ukrajine koji je pod kontrolom Rusije, saopštio je regionalni načelnik Vladimir Saldo.

Tanjug/AP/Iryna Rybakova On je napisao na platformi Maks da je zbog oštećenja mostova blokiran saobraćaj, preneo je TASS. Saldo je naveo da ukrajinski dronovi i dalje napadaju tu oblast zbog čega stručnjaci ne mogu odmah da procene štetu koja je pričinjena na mostovima. Pretnja od dronova i dalje postoji, tako da će stručnjaci odmah nakon dobijanja odobrenja od službi za vanredne situacije početi sa procenom obima štete“, napisao je on u Maksu . Saldo je izjavio u
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