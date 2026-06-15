Zvanično! Nik Kalates će i dalje nositi crno-beli dres, ali ne Partizanov

Nik Kalates, dosadašnji košarkaš Partizana, zvanično je napustio beogradske crno-bele i prešao u solunske crno-bele - PAOK.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Već neko v reme se govori o prelasku Kalatesa u PAOK a grčki klub se sada oglasio fotografijom na kojoj se nalazi Kalates, uz opis: "Došlo je vreme". Tako će Kalates od naredne sezone igrati za bivšeg trenera Partizana - Andreu Trinkijerija. The time has come ⏳⚪️⚫️ #thegeneral 🫡 pic.twitter.com/2kTfZvUN7o — PAOK BC (@PAOKbasketball) June 15, 2026