U Vranju u na jugu toplo, na severu promenljivo uz kišu i pljuskove

U ponedeljak se očekuju velike temperaturne i vremenske razlike između severa i juga zemlje, a u Vranju je u 10 časova, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), izmerena temperatura od 24 stepena.

Duva jugoistočni vetar brzine 1 metra u sekundi. Na jugu i istoku biće pretežno sunčano i toplo, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno i svežije, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Sa severa Evrope prodire hladniji vazduh koji utiče na severne, zapadne i centralne predele Srbije, dok se topliji vazduh zadržava na jugoistoku. Na jugu i istoku će biti sunčano i dalje toplo. U Vojvodini ujutru više oblaka i mestimična kiša, dok se