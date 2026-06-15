Oduzimanje poslovne sposobnosti: Roditeljski strah za koji Srbija nema rešenje

Za roditelje dece sa smetnjama u razvoju pitanje poslovne sposobnosti dolazi zajedno sa brigom o budućnosti. Kako zaštititi dete, a ne uskratiti mu pravo da odlučuje o sopstvenom životu?

Najveći strah Hilde Žućić, majke mladića sa smetnjama u razvoju, je „šta će biti kada nje više ne bude”. Između straha od mogućih sporova oko nasleđa i želje da zaštiti njegova prava, ova majka pokušava da pronađe rešenje koje neće značiti da njen sin ostane bez autonomije, ali ni njeno drugo dete bez krova nad glavom. Našla se pred pitanjem da li da pokrene postupak oduzimanja poslovne sposobnosti svom detetu sa invaliditetom. „Ako oduzmete osobi poslovnu