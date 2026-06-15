SAD i Iran postigli privremeni sporazum o miru: “Neka nafta teče!“

Donald Tramp je u više navrata slavodobitno izjavljivao da je postignut mirovni sporazum sa Iranom. Ovog puta to je potvrdio i Teheran. Trebalo bi da bude potpisan u petak u Švajcarskoj i okonča rat koji je počeo 28. februara napadom SAD i Izraela na Iran

Nakon višenedeljnih pregovora za vbreme kojih je u više navrata došlo do razmene vatre, SAD i Iran postigli su privremeni sporazum o okončanju rata. „Nakon intenzivnih razgovora, sa zadovoljstvom objavljujemo da je postignut mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran“, napisao je najpre pakistanski premijer Šehbaz Šarif na platformi X. Zvanična ceremonija potpisivanja trebalo bi da se održi sledećeg petka u Švajcarskoj, dodao je