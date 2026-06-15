Rekorder vikenda nije bio vozač automobila: Biciklista „naduvao“ 3,25 promila

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu prošlog vikenda registrovano je pet saobraćajnih nezgoda u kojima su dve osobe teško povređene, dok je šest osoba zadobilo lake telesne povrede.

Pripadnici saobraćajne policije su u ovom periodu otkrili i sankcionisali ukupno 325 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 14 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola. Policija je na području Zrenjanina zadržala pedesetosmogodišnjeg vozača automobila „folksvagen“ koji je vozio sa 1,68 promila alkohola u organizmu, dvadesetdevetogodišnjeg vozača „micubišija“ sa 1,30 promila alkohola, kao i četrdesetosmogodišnjeg vozača „forda“ i tridesetosmogodišnjeg vozača