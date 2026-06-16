Novi BMW M3 neće imati hibridnu verziju

Auto blog pre 1 sat
Novi BMW M3 neće imati hibridnu verziju

U intervjuu za Piston Heads, i šef BMW M, Frank Van Mil, potvrdio je da sledeći M3 „neće biti hibrid“.

Njegov ažurirani S58 linijski šestocilindrični motor sa M Ignite tehnologijom lansira se ove godine u aktuelnim modelima M3 i M4, i naći će svoj put i u budućim M automobilima. Iako proizvođač nema planove da ponudi hibridni model koji bi se nalazio između M3 sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i potpuno električne verzije, verzija sa S58 pogonom će imati izvesnu elektrifikaciju. Automobil će verovatno imati 48-voltni, blagi hibridni sistem, za razliku od novog
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