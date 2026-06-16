Mali: "To će omogućiti rad rafinerije ako postane većinski vlasnik"; Potpisan ugovor sa MOL grupom FOTO

B92 pre 2 sata
Mali: "To će omogućiti rad rafinerije ako postane većinski vlasnik"; Potpisan ugovor sa MOL grupom FOTO

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem Naftnom industrijom Srbije (NIS).

Sporazum koji je prethodno usvojila Vlada RS omogućiće da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Pored potpisivanja kupoprodajnog ugovora, za završetak transakcije potrebna su i dodatna regulatorna odobrenja. MOL grupa nastavlja pregovore sa Gazpromnjeftom u vezi sa sticanjem njegovog udela od 56,15% u NIS-u. "Današnjim potpisivanjem Ugovora između akcionara definisano je
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