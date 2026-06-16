Na korak su od trajnog sporazuma o prekidu vatre

B92 pre 1 sat
Na korak su od trajnog sporazuma o prekidu vatre

Izrael i Liban se približavaju sklapanju trajnog sporazuma o prekidu vatre uz posredovanje SAD, uz značajan napredak postignut tokom nedavnih razgovora u Vašingtonu, preneli su danas izraelski mediji.

U izveštaju Kanala 12 se navodi da se rad na detaljima sporazuma privodi kraju, a libanske oružane snage su počele da se raspoređuju na terenu u okviru dogovorenih mera novog sporazuma. Očekuje se da će sporazum takođe omogućiti stanovnicima južnog Libana koji su evakuisani zbog izraelskih udara na položaje Hezbolaha da se vrate svojim domovima. Ranije danas Hezbolah je saopštio da je od Irana dobio uveravanja da će zvanični Teheran u narednoj fazi pregovora sa
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