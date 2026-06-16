Nestao Kragujevčanin: Izašao iz kuće i gubi mu se svaki trag, porodica i policija pretražuju teren

B92 pre 34 minuta
Nestao Kragujevčanin: Izašao iz kuće i gubi mu se svaki trag, porodica i policija pretražuju teren

U ranim jutranjim satima 15. juna nestao je Kragujevčanin Nemanja Luković (38), a porodica apeluje na građane da pomognu u potrazi. Nemanja se automobilom renault megane udaljio od kuće i od tada mu se gubi svaki trag.

"Mi smo juče ujutru, oko šest-sedam sati, primetili da mu je telefon ugašen. On je oko šest sati izašao iz kuće. Od tada mu je i službeni telefon ugašen. Privatni takođe. Ja sam oko pola sedam krenuo da ga tražim. Na posao se nije javio, nismo mogli da ga pronađemo. Obišli smo bukvalno ceo kraj, sva obližnja mesta, brda, stene i delove gde smo pretpostavljali da bi mogao da bude. Aktivirana je i policija. Zvanično mora da prođe 24 časa, ali je potraga već
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Tragičan kraj potrage – pronađeno telo Kragujevčanina Nemanje L.

Tragičan kraj potrage – pronađeno telo Kragujevčanina Nemanje L.

Glas Šumadije pre 24 minuta
Pronađen automobil nestalog Nemanje Lukovića

Pronađen automobil nestalog Nemanje Lukovića

Glas Šumadije pre 34 minuta
Pronađen automobil nestalog muškarca: Novi detalji u slučaju potrage za Nemanjom iz Kragujevca

Pronađen automobil nestalog muškarca: Novi detalji u slučaju potrage za Nemanjom iz Kragujevca

Nova pre 14 minuta
Pronađen automobil nestalog mladića! Novi detalji u slučaju nestanka Nemanje iz Kragujevca

Pronađen automobil nestalog mladića! Novi detalji u slučaju nestanka Nemanje iz Kragujevca

Blic pre 24 minuta
NESTAO Kragujevčanin Nemanja Luković: Porodica moli za pomoć

NESTAO Kragujevčanin Nemanja Luković: Porodica moli za pomoć

InfoKG pre 59 minuta
Nestao Nemanja Luković iz Kragujevca

Nestao Nemanja Luković iz Kragujevca

Glas Šumadije pre 1 sat
Nemanja nestao u Kragujevcu: Izašao iz kuće i ugasio telefone, porodica moli građane za pomoć FOTO

Nemanja nestao u Kragujevcu: Izašao iz kuće i ugasio telefone, porodica moli građane za pomoć FOTO

Nova pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RenoRenault MeganeRenault

Društvo, najnovije vesti »

Večeras skup podrške majkama koje drugi dan štrajkuju glađu u Bečeju

Večeras skup podrške majkama koje drugi dan štrajkuju glađu u Bečeju

Mašina pre 4 minuta
Sindikat FTN-a u osuđuje medijsko targetiranje univerzitetskih profesora iz Novog Sada

Sindikat FTN-a u osuđuje medijsko targetiranje univerzitetskih profesora iz Novog Sada

Mašina pre 29 minuta
Evropski parlament odobrio smanjenje carina na američke proizvode

Evropski parlament odobrio smanjenje carina na američke proizvode

Insajder pre 34 minuta
Odvalila se vrata kamiona i pala na radnika, preminuo u vozilu Hitne pomoći

Odvalila se vrata kamiona i pala na radnika, preminuo u vozilu Hitne pomoći

Jugmedia pre 9 minuta
PTT: Predstavljena poštanska marka u čast 80 godina diplomatskih odnosa Srbije i Meksika

PTT: Predstavljena poštanska marka u čast 80 godina diplomatskih odnosa Srbije i Meksika

Beta pre 14 minuta