Nestao Kragujevčanin: Izašao iz kuće i gubi mu se svaki trag, porodica i policija pretražuju teren

U ranim jutranjim satima 15. juna nestao je Kragujevčanin Nemanja Luković (38), a porodica apeluje na građane da pomognu u potrazi. Nemanja se automobilom renault megane udaljio od kuće i od tada mu se gubi svaki trag.

"Mi smo juče ujutru, oko šest-sedam sati, primetili da mu je telefon ugašen. On je oko šest sati izašao iz kuće. Od tada mu je i službeni telefon ugašen. Privatni takođe. Ja sam oko pola sedam krenuo da ga tražim. Na posao se nije javio, nismo mogli da ga pronađemo. Obišli smo bukvalno ceo kraj, sva obližnja mesta, brda, stene i delove gde smo pretpostavljali da bi mogao da bude. Aktivirana je i policija. Zvanično mora da prođe 24 časa, ali je potraga već