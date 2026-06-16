Ovo ima samo u Japanu: Pogledajte kako slave posle utakmice VIDEO

Možete da kažete mnogo toga za Japance ali jedno je sigurno - zakoni su za njih svetinja.

Svetsko prvenstvo je tek počelo, a već smo videli sliku Japanaca kako čiste stadion i svlačionicu, što očigledno nije bilo dovoljno. Dobili smo priliku i da vidimo kako poštuju saobraćajne propise u trenutku kad na nekim drugim mestima, čuj mene u Njujorku... na nekim drugim mestima, "navijači" demoliraju kola nasred ulice. Fudbalska reprezentacija Japana učestvuje na Svetskom prvenstvu, gde su nedavno prvi meč odigrali 2:2 protiv favorizovane reprezentacije