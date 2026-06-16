UŽIVO Razočarao i Urugvaj - kasno buđenje dovoljno samo za bod VIDEO

B92 pre 11 minuta
UŽIVO Razočarao i Urugvaj - kasno buđenje dovoljno samo za bod VIDEO

Fudbaleri Saudijske Arabije i Urugvaja remizirali su u Majamiju (1:1), u prvoj rundi H grupe Svetskog prvenstva.

Saudijci su vodili od 41. minuta i gola Abdulelaha Al Amrija, ali je Maksi Arauho u 80. doneo bod Urusima. Bjelsin tim je bio smušen u prvom poluvremenu, u nastavku je to bilo bolje, ali nedovoljno da se potpuno preokrene meč. Bio je ovo još jedan iznenađujući remi u grupi, nakon onih 0:0 Španije i Zelenortskih ostrva. Pravi antifudbal smo videli u "prvoj četvrtini" susreta, a vredno spomena bio je samo udarac Arauha. Taj udarac zaustavio je raspoloženi Al Ovais,
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