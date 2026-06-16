Zelenski u ofanzivi na samitu G7: "PVO ključ opstanka Ukrajine"

B92 pre 1 sat
Zelenski u ofanzivi na samitu G7: "PVO ključ opstanka Ukrajine"

Francuski, američki i ukrajinski predsednici Emanuel Makron, Donald Tramp i Volodimir Zelenski sastali su se danas u Evijanu, uoči početka radne sesije sa drugim liderima G7, a satanak je trajao malo više od 30 minuta.

To je ujedno bio i prvi susret Zelenskog i Trampa za više od četiri meseca. Zelenski je na radnom sastanku grupe G7, čiji se samit održava u Evijanu, rekao da je glavna tenma bio rat u Ukrajini, kao i da je među partnerima dogovorena podrška protivvazdušnoj odbrani, prenosi Kijev indipendent. Dodao je i da su razgovarali i o sistemima i raketama, kao i da je to pitanje direktno pokrenuo s Trampom, i izrazio nadu da bi Ukrajina mogla da obezbedi licence za
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