Pao američki bombarder u Kaliforniji, poginulo osmoro ljudi

BBC News pre 2 sata | Maks Mac

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Osmoro ljudi je poginulo, među njima i dvoje zaposlenih u Boingu, pošto je bombarder B-52 američkog ratnog vazduhoplovstva pao odmah posle poletanja iz vojne baze Edvards u južnoj Kaliforniji.

Nesreća se desila u 11:20 po lokalnom vremenu u ponedeljak dok je posada obavljala rutinski zadatak.

Posle pada avion, ogroman oblak crnog dima mogao se videti kilometrima od mesta nesreće.

„Danas je baza američkog ratnog vazduhoplovstva Edvards doživela strašnu tragediju i izgubili smo osam sjajnih Amerikanaca“, rekao je pukovnik Džejms Hejs.

On je stradale opisao kao „mešovitu posadu sastavljenu od vojnog osoblja, vladinih službenika i preduzimača“.

Prethodno su iz baze saopštila da početna saznanja ukazuju da nije bilo moguće preživeti pad.

Rodbina stradalih biće obaveštena a njihova imena biće saopštena 24 sata posle toga, rekao je Hejs.

Pad se „u punosti dogodio“ unutar baze Edvards, na pisti, rekao je Hejs, dodajući da je baza privremeno obustavila operacije.

B-52 bio je deo programa modernizacije radara baze, i srušio se odmah posle poletanja i zapalio, dodao je.

Posle pregledanja prvih snimaka, ocenjeno je da „nije bilo moguće spasavanje i da se nesreća preživi", objasnio je.

Za sada nije utvrđen uzrok pada.

O razlozima nesreće znaće se više posle opširne istrage koja može da traje do 30 dana.

Dalja analiza uzroka mogla bi da potraje i više od šest meseci, dodao je Hejs.

Boing je u odvojenom saopštenju potvrdio da su dve osobe zaposlene u kompaniji stradale u nesreći i da je u kontaktu sa njihovim porodicama.

BBC je kontaktirao proizvođača aviona, ali iz kompanije nisu želeli da dalje komentarišu.

Guverner Kalifornije Gavin Njusom nazvao je pad „tragičnim događajem" i uputio saučešće porodicama žrtava i vojnoj bazi Edvards u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Na snimcima iz vazduha vidi se kako izbija dim sa mesta gde se nesreća desila.

Iz baze je ranije saopšteno da su avioni preusmereni, a sve nekomercijalni dozvole za posete suspendovane „do daljnjeg, kako bi se omogućilo potpuno usmeravanje pažnje na postupanje u hitnim slučajevima".

Američka vojska koristi Boeing B‑52 Stratofortress još od 1950-ih.

Nadimak mu je „ Buff “, što je delimično skraćenica od „ Big Ugly Fat “ (Veliki Ružan Debeo).

B-52 je bombarder velikog dometa koji je korišćen tokom američko-izraelskog bombardovanja Irana.

Može da leti na visini od 15 kilometara, što je više od putničkih aviona, koji lete na oko devet kilometara.

Letelica može da ponese teret od 32.000 kilograma, koji može da uključuje stotine bombi i 32 nuklearne krstareće rakete.

Takođe može da se dopunjava gorivom u toku leta, što joj daje neograničen domet za izvođenje napada.

Zahvaljujući tome Amerika je, u vreme Hladnog rata, imala „nuklearni kišobran“.

Avioni obično imaju posadu od pet članova.

Baza Edvards nalazi se na oko 160 kilometara severno od Los Anđelesa u Mohave pustinji.

„Neka Bog blagoslovi osmoricu članova posade", napisao je Vins Fong, američki predstavnik, čiji kongresni okrug u Kaliforniji obuhvata deo baze, na Iksu.

Kongresmen Džej Obernolt, čiji okrug takođe uključuje deo baze, objavio je na Fejsbuku da se on i njegova supruga „mole za sve koji su povezani sa današnjom nesrećom B-52 u bazi američkog ratnog vazduhoplovstva Edvards, posebno za posadu, njihove porodice i spasioce“.

Lisa Meklejn, članice Kongresa iz Mičigena takođe se oglasila o nesreći.

„Moje misli i molitve su uz sve koji su uključeni u nesreću B-52 u bazi Edvards danas popodne“, napisala je na Iksu.

Zahvalila je hitnim službama i dodala: „Naši pripadnici vojske svakog dana nose teret odbrane ove države. Uz njih smo.“

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(BBC News, 06.16.2026)