​Održana Nacionalna konferencija o izgradnji Partije u Pekingu

Beta pre 47 minuta

Nacionalna konferencija o izgradnji Partije održana je danas u Pekingu, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Konferenciji je prisustvovao i na njoj govorio Caj Ći, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KP Kine) i član Sekretarijata Centralnog komiteta KP Kine.

Skupu je prisustvovao i Li Si, član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta KP Kine i sekretar Centralne komisije KP Kine za disciplinsku inspekciju.

Prema navodima sa konferencije, od 18. nacionalnog kongresa KP Kine 2012. godine, Centralni komitet KP Kine sa Si Đinpingom u svom jezgru izneo je niz novih ideja, koncepata i strategija za rešavanje ključnog pitanja nove ere – kakvu marksističku partiju koja dugoročno vlada treba izgraditi i kako takvu partiju izgraditi.

"U tom procesu formirana je Misao Si Đinpinga o izgradnji Partije", navedeno je na konferenciji.

Istaknuto je da ova misao predstavlja važnu sastavnicu Misli Si Đinpinga o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru, da je dala značajan originalni doprinos razvoju marksističke teorije o izgradnji partije, te da ima veliki praktični i dalekosežni usmeravajući značaj za jačanje Partije i države.

Na konferenciji je naglašeno da ova misao predstavlja temeljnu smernicu za unapređenje partijske izgradnje u novoj eri i da insistira na vodećoj ulozi Partije kao ključnom obeležju socijalizma sa kineskim karakteristikama.

Takođe je istaknuta potreba za očuvanjem centralizovanog i jedinstvenog rukovodstva Centralnog komiteta KP Kine, doslednim sprovođenjem sveobuhvatnog i strogog partijskog samoupravljanja, kao i ostajanjem vernim prvobitnim težnjama i osnivačkoj misiji Partije. Naglašeno je da politička izgradnja treba da bude vodeći princip, dok inovativne partijske teorije treba da dodatno učvrste ideološke temelje.

Konferencija je ukazala i na potrebu jačanja partijske svesti, unapređenja organizacionog sistema na svim nivoima i izgradnje visokokvalitetnog kadra sposobnog da preuzme misiju nacionalnog preporoda.

Pored toga, istaknuta je važnost dugoročnog unapređenja partijskog stila rada, nadzora i upravljanja Partijom uz strogu disciplinu, kao i sprovođenja koordinisanih mera kako bi se osiguralo da zvaničnici nemaju ni smelosti, ni prilike, ni želje za korupcijom.

Na kraju konferencije naglašeno je da partijske organizacije na svim nivoima moraju biti vođene ovom mišlju u planiranju i unapređenju partijske izgradnje, uz preduzimanje konkretnijih mera kako bi se osiguralo da svi aspekti sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom budu sprovedeni po najvišim standardima.

(Beta, 16.06.2026)