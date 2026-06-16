Tramp kaže da će sporazum s Iranom podneti Kongresu SAD gde traže da ga vide i odobre

Beta pre 47 minuta

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je danas rekao novinarima na samitu Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta (G7) u Francuskoj da će objaviti sporazum postignut sa Iranom koji vodi ka okončavanju rata i da bi detalje mogao poslati Kongresu - parlamentu SAD gde poslanici traže da se izjasne o njemu.

Preliminarni sporazum bi trebalo da za 60 dana produži primirje između SAD i Irana i stvori okvir za buduće pregovore o nuklearnom programu Teherana i drugim pitanjima.

Ključni poslanici, uključujući nekoliko Trampovih republikanaca, traže da razmotre sporazum i glasaju o njemu pre nego što posle elektronskog parafiranja koje je bilo u nedelju, bude cermonijalno ozvaničen što se očekuje u petak u Švajcarskoj, prenela je američka TV CNBC.

"Nikada nisam razmišljao da ga pošaljem Kongresu. Ali poslaću ga Kongresu. Sviđa mi se ta ideja!", rekao je Tramp.

Očigledno šaleći se, nastavio je: "Želeo bih da ga pošaljem Kongresu i kažem: 'Ne bi trebalo da ga odobrite!', a oni će ga odobriti".

Tramp je rekao i da sporazum "neće samo objaviti", nego će "održati konferenciju za novinare i doslovno ga pročitati kako bi se uverio da će ga mediji pravilno preneti", rekao je on u francuskom odmaralištu Evijanu Le Benu.

(Beta, 16.06.2026)

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