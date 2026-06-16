Velika Britanija ispituje izveštaj o tome da je ruski ratni brod pucao na jahtu u Lamanšu

Beta pre 1 sat

Britansko Ministarstvo odbrane ispituje izveštaj o tome da je ruski ratni brod danas u međunarodnim vodama kanala Lamanš ispalio pucnje upozorenja prema jednoj jahti registrovanoj u Velikoj Britaniji, objavili su mediji u Londonu.

Između britanskog ostrva Vajt i obale Francuske, kako se tvrdi, pucala je ruska fregata "Admiral Grigorovič" kada je jahta bila na 500 metara od njega i približavala mu se, a nije odgovorila na rusko upozorenje radiom.

"Admiral Grigorovič" je ove godine na stalnom zadatku uz britanske teritorijalne vode gde prati ruske tankere, te ga neprekidno osmatra jedan patrolni brod Kraljevske ratne mornarice.

Po izveštajima niko nije povređen i nema štete, utvrdila je posada jednog britanskog patrolnog broda.

Vlasti ipak smatraju da je to izolovan slučaj i ne povezuju ga s tim što su pre dva dana britanske vlasti presrele tanker pod sankcijama u Lamanšu za koji se sumnja da je deo ruske "flote u senci" za nedozvoljeni izvoz nafte, i zadržale ga.

Kapetan tog broda, državljanin Indije, optužen je za prevoženje ruske nafte kojim se krše međunarodne sankcije uvedene zbog ruskog rata u Ukrajini, i pritvoren po današnjoj odluci suda.

(Beta, 16.06.2026)

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