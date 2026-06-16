Vučić očekuje da će OFAK produžiti licencu NIS-u za još 15 dana, poslednji put

Beta pre 23 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako očekuje da će Kancelarija za kontrolu imovine u inostranstvu (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD produžiti licencu za rad NIS-a, za još 15 dana i da će to biti poslednji put da to čine.

"Očekujem da ćemo dobiti još 15 dana i to poslednjih 15 dana produženja iz Vašingtona, rekao je Vučić novinarima u Tbilisiju.

On je dodao da je tu informaciju dobio kao "dojavu iz Vašingtona".

Vučić je kazao da je 15 dana mali vremenski period, ali da se nada da će ruska strana, kao većinski vlasnik NIS-a, prihvatiti taj sporazum.

Danas inače ističe licenca OFAK-a za operativni rad NIS-a, kao i licenca za produžetak pregovora MOL-a i "Gaspromnjefta" o prodaji ruskog udela u NIS-u.

Prethodno danas su Vlada Srbije i mađarska kompanija MOL potpisale sporazum između akcionara u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om.

(Beta, 16.06.2026)

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