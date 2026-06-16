Zelenski: Lideri G7 se jednoglasno složili da Rusija ne pobeđuje u ratu

Beta pre 56 minuta

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su se lideri grupe zemalja G7 tokom samita u Francuskoj jednoglasno složili da Rusija ne pobeđuje u ratu sa Ukrajinom, javlja britanski list Gardijan.

Ukrajinski predsednik, na poziv domaćina predsednika Francuske Emanuela Makrona, učestvuje na marginama samita.

Gardijan navodi da je jedan od Makronovih ciljeva na samitu da ojača podršku koju sedam zemalja pruža Ukrajini i da u nju bude uključen i Tramp.

Zelenski je naveo da se lideri G7 slažu i da Rusija trpi velike gubitke i da mora brzo da pristane na sporazum, i da je sa njima razgovarao o predlozima za nove sankcije Rusiji.

Dodao je da sve veći broj Rusa shvata da njihova zemlja ne pobeđuje i da rat treba okončati. 

"Bolje ikad nego nikad", rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je dodao su svi lideri G7 konstatovali da Rusija nastavlja sa napadima na civilnie ciljeve i da ne pokazuje da želi kraj rata.

On je naveo da je imao sastanak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i da bi voleo da ih kasnije tokom samita bude još.

Dodao je da je Tramp optimista u vezi sa mogućnošću da SAD pomognu Ukrajini u nabavci raketa, i da se nada da će Tramp prihvatiti da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa za sisteme Patriot.

Naveo je da je Ukrajini potrebno da Tramp izvrši veći pritisak na Rusiju da prekine rat i da želi da EU napravi sopstveni sistem za odbranu od balističkih projektila.

Ukrajinski predsednik je naveo da planira da tokom samita razgovara i sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, a tok samita je ocenio kao veoma pozitivan.

Lideri grupe zemalja G7, koju čine Kanada, Francuska, Nemačka, Italija, Japana, Velika Britanija, SAD i Evropska unija, tokom samita razgovaraće o globalnoj ekonomskoj stabilnosti, klimatskim promenama i bezbednosnim krizama.

(Beta, 16.06.2026)

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