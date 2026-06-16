Drugi dan posete Gruziji: Vučić sa premijerom Gruzije o daljem jačanju odnosa dve zemlje, velika pažnja medija u Tbilisiju (foto)

Vučić će tokom posete razgovarati i sa predsednikom Parlamenta Gruzije Obići će i region Kaheti, a u ponedeljak se već sastao sa gruzijskim predsednikom i patrijarhom Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, razgovarao je danas sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom o daljem jačanju bilateralnih odnosa i ekonomskoj saradnji i izrazio uverenje da sledi period konkretnije saradnje i snažnijeg političkog razumevanja