Drugi dan posete Gruziji: Vučić sa premijerom Gruzije o daljem jačanju odnosa dve zemlje, velika pažnja medija u Tbilisiju (foto)

Blic pre 42 minuta
Drugi dan posete Gruziji: Vučić sa premijerom Gruzije o daljem jačanju odnosa dve zemlje, velika pažnja medija u Tbilisiju…
Vučić će tokom posete razgovarati i sa predsednikom Parlamenta Gruzije Obići će i region Kaheti, a u ponedeljak se već sastao sa gruzijskim predsednikom i patrijarhom Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, razgovarao je danas sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom o daljem jačanju bilateralnih odnosa i ekonomskoj saradnji i izrazio uverenje da sledi period konkretnije saradnje i snažnijeg političkog razumevanja
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