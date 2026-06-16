"Dugačak je, to je opšti dokument" Vens otkrio kako izgleda sporazum koji potpisuju Amerika i Iran: "Očekujemo da se obavežu"…

Memorandum o razumevanju između SAD i Irana je opšti okvir dug oko stranicu i po Detalji sporazuma biće definisani u narednim tehničkim pregovorima Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je "dug oko stranice i po" i predstavlja opšti okvir, dok će detalji biti definisani u narednim tehničkim pregovorima, izjavio je danas potpredsednik SAD Džej Di Vens. Vens je, u intervjuu za CNN, naveo da je reč o "veoma opštem dokumentu" koji