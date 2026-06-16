Ministar prosvete: Drugi dan završnog ispita protekao regularno i u najboljem redu

Drugi dan završnog ispita iz matematike protekao je bez problema i u skladu sa pravilima, potvrdio je ministar prosvete Nisu zabeležene nikakve nepravilnosti ni pritužbe na procedure tokom testa Drugi dan završnog ispita u osnovnim školama, tokom koga su učenici osmog razreda rešavali test iz matematike, protekao je regularno i u najboljem redu, rekao je ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković. Ministar je naveo kako nije bilo primedbi na regularnost i