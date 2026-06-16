"Nikada nije traženo povlačenje izmena" Vujić: Venecijanska komisija i u prvom mišljenju rekla da su izmene korak u pravcu efikasnosti pravosuđa

Blic pre 8 sati
"Nikada nije traženo povlačenje izmena" Vujić: Venecijanska komisija i u prvom mišljenju rekla da su izmene korak u pravcu…

Planirana je i reforma u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, uključujući obaveznu specijalizovanu obuku za tužioce.

Sednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o ovim zakonima zakazana je za sutra. Nenad Vujić, ministar pravde, izjavio je danas da je Venecijanska komisija (VK) dala pozitivno mišljenje na predložene izmene seta pravosudnih zakona, koje je u ponedeljak utvrdila Vlada Srbije i istakao da je cilj novih rešenja dodatno unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Vujić je istakao da Venecijanska komisija nikada nije tražila povlačenje izmena
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