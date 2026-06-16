"Plašim se da neću biti dobar ćale kao što je moj otac meni bio": Vuk Kostić je ovako govorio o stvaranju porodice, a sad dobio ćerku u tajnosti

Blic pre 2 sata
"Plašim se da neću biti dobar ćale kao što je moj otac meni bio": Vuk Kostić je ovako govorio o stvaranju porodice, a sad…

Glumac smatra da je sreća u malim stvarima i da je ostvarenje u roditeljskoj ulozi najvažnije.

Vuk često ističe koliko mu je značio njegov otac Mihajlo Kostić Pljaka, čiji je prerani odlazak duboko uticao na njega. Poznati glumac Vuk Kostić (46), koji već godinama nosi titulu jednog od najpoželjnijih muškaraca na našoj javnoj sceni, navodno se oženio u tajnosti i dobio ćerku. On nikada nije krio da su mu brak i očinstvo bile najveće životne želje. Govoreći o svojim prioritetima i tome šta ga zaista ispunjava, Kostić je nedavno potpuno otvoreno podelio svoja
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Nije mi ostavljeno veliko bogatstvo": Vuk Kostić otkrio nepoznate detalje o porodici. "Nisam imao pare za ležarinu, prodao…

"Nije mi ostavljeno veliko bogatstvo": Vuk Kostić otkrio nepoznate detalje o porodici. "Nisam imao pare za ležarinu, prodao sam očevu jedrilicu"

Kurir pre 57 minuta
"Nije mi ostavljeno bogatstvo, pa da mogu da prodam dedovinu": Otac Vuka Kostića je naš čuveni glumac koji je preminuo od…

"Nije mi ostavljeno bogatstvo, pa da mogu da prodam dedovinu": Otac Vuka Kostića je naš čuveni glumac koji je preminuo od teške bolesti

Nova pre 47 minuta
"Plašim da neću biti dobar ćale kao što je moj otac bio" Vuk Kostić dobio ćerku, a ovako je govorio o porodici

"Plašim da neću biti dobar ćale kao što je moj otac bio" Vuk Kostić dobio ćerku, a ovako je govorio o porodici

Telegraf pre 1 sat
"Ta mi neće rađati decu i ići pred majku", Vuk Kostić ljubio slavne dame, pa se u tajnosti oženio njom

"Ta mi neće rađati decu i ići pred majku", Vuk Kostić ljubio slavne dame, pa se u tajnosti oženio njom

Kurir pre 2 sata
Vuk Kostić imao buran ljubavni život pre braka: Tri veoma poznate žene koje imaju isto ime bile su sa njim u vezi FOTO

Vuk Kostić imao buran ljubavni život pre braka: Tri veoma poznate žene koje imaju isto ime bile su sa njim u vezi FOTO

Nova pre 2 sata
Kako izgleda koliba u kojoj je Vuk Kostić hteo da živi sa ženom: Jedan detalj u drvenoj kući zgrozio ljude

Kako izgleda koliba u kojoj je Vuk Kostić hteo da živi sa ženom: Jedan detalj u drvenoj kući zgrozio ljude

Mondo pre 2 sata
"Takva mi neće rađati decu i ići pred staramajku": Vuk Kostić se oženio u tajnosti i dobio ćerku, a evo kakvu ženu nikada nije…

"Takva mi neće rađati decu i ići pred staramajku": Vuk Kostić se oženio u tajnosti i dobio ćerku, a evo kakvu ženu nikada nije želeo pored sebe

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vuk Kostić

Kultura, najnovije vesti »

Muzej afričke umetnosti organizuje Afro festival 20. i 21. juna

Muzej afričke umetnosti organizuje Afro festival 20. i 21. juna

N1 Info pre 12 minuta
Film koji je raznežio Kan: „Marš za fanfare” od 18. juna u bioskopima

Film koji je raznežio Kan: „Marš za fanfare” od 18. juna u bioskopima

Nedeljnik pre 7 minuta
Film koji je raznežio Kan: „Marš za fanfare” od 18. juna u domaćim bioskopima

Film koji je raznežio Kan: „Marš za fanfare” od 18. juna u domaćim bioskopima

Danas pre 52 minuta
Novi Netfliksov triler pretvara topli dom u noćnu moru: Porodica zarobljena u kući ruši sve granice straha (video)

Novi Netfliksov triler pretvara topli dom u noćnu moru: Porodica zarobljena u kući ruši sve granice straha (video)

Blic pre 52 minuta
Stiven Spilberg otkrio konačnu sudbinu E.T.-ja i Eliota nakon njihovog oproštaja

Stiven Spilberg otkrio konačnu sudbinu E.T.-ja i Eliota nakon njihovog oproštaja

Danas pre 27 minuta