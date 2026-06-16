"Plašim se da neću biti dobar ćale kao što je moj otac meni bio": Vuk Kostić je ovako govorio o stvaranju porodice, a sad dobio ćerku u tajnosti
Blic pre 2 sata
Glumac smatra da je sreća u malim stvarima i da je ostvarenje u roditeljskoj ulozi najvažnije.
Vuk često ističe koliko mu je značio njegov otac Mihajlo Kostić Pljaka, čiji je prerani odlazak duboko uticao na njega. Poznati glumac Vuk Kostić (46), koji već godinama nosi titulu jednog od najpoželjnijih muškaraca na našoj javnoj sceni, navodno se oženio u tajnosti i dobio ćerku. On nikada nije krio da su mu brak i očinstvo bile najveće životne želje. Govoreći o svojim prioritetima i tome šta ga zaista ispunjava, Kostić je nedavno potpuno otvoreno podelio svoja