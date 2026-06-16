Stigla osveta Kijeva! Moskva u plamenu, aerodromi zatvoreni, pogođen naftni gigant: Zelenski poslao poruku koju Kremlj neće zaboraviti

Rusija mora biti primorana da okonča rat, a ukrajinsko oružje dugog dometa je važan deo tog pritiska, rekao je Zelenski.

Gradonačelnik Moskve potvrdio je da je ukrajinski dron oštetio objekat moskovske rafinerije i da nije bilo žrtava. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Moskovska oblast je osetila domet ukrajinskih dalekometnih mogućnosti. "Ovog puta, Moskovska oblast je osetila domet ukrajinskih dalekometnih mogućnosti. Rafinerija nafte je pogođena na udaljenosti od 500 kilometara. Zahvaljujem ratnicima Službe bezbednosti Ukrajine, Snaga bespilotnih