Stiže ''roming kao kod kuće'': Svi detalji ukidanja rominga između Srbije i EU

Ukidanje rominga važiće za sve korisnike i sve pakete, čime će se obezbediti iste cene i pogodnosti kao u matičnoj zemlji Ovakva praksa se u EU primenjuje od 2017. godine, a kasnije je proširena i na Ukrajinu i Moldaviju Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da je realno očekivati da roming sa EU bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog