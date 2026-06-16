Stiže ''roming kao kod kuće'': Svi detalji ukidanja rominga između Srbije i EU

Blic pre 42 minuta
Stiže ''roming kao kod kuće'': Svi detalji ukidanja rominga između Srbije i EU
Ukidanje rominga važiće za sve korisnike i sve pakete, čime će se obezbediti iste cene i pogodnosti kao u matičnoj zemlji Ovakva praksa se u EU primenjuje od 2017. godine, a kasnije je proširena i na Ukrajinu i Moldaviju Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da je realno očekivati da roming sa EU bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog
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