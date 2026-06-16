(Video) Od bombardera koji je gađao Iran ostala samo spaljena mrlja! Ima više mrtvih u padu moćne letelice: "To nije bilo moguće preživeti"

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(Video) Od bombardera koji je gađao Iran ostala samo spaljena mrlja! Ima više mrtvih u padu moćne letelice: "To nije bilo…
Pretpostavlja se da je osam članova posade poginulo u padu bombardera B-52 ubrzo nakon poletanja iz baze Edvards blizu Los Anđelesa Bombarder je bio na rutinskoj probnoj misiji i srušio se ostavljajući veliki crni oblak dima Veruje se da je osam članova posade poginulo u padu bombardera B-52 ubrzo nakon poletanja iz baze severoistočno od Los Anđelesa u ponedeljak ujutro, saopšteno je iz vazduhoplovne baze Edvards. Hitne službe su odmah reagovale na nesreću u kojoj
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