(Video) Od bombardera koji je gađao Iran ostala samo spaljena mrlja! Ima više mrtvih u padu moćne letelice: "To nije bilo moguće preživeti"

Pretpostavlja se da je osam članova posade poginulo u padu bombardera B-52 ubrzo nakon poletanja iz baze Edvards blizu Los Anđelesa Bombarder je bio na rutinskoj probnoj misiji i srušio se ostavljajući veliki crni oblak dima Veruje se da je osam članova posade poginulo u padu bombardera B-52 ubrzo nakon poletanja iz baze severoistočno od Los Anđelesa u ponedeljak ujutro, saopšteno je iz vazduhoplovne baze Edvards. Hitne službe su odmah reagovale na nesreću u kojoj