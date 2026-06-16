Vučić na ručku sa premijerom Gruzije: "Ovakvi susreti dodatno doprinose jačanju prijateljskih veza" (foto)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na ručku koju je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze. - Sa premijerom Iraklijem Kobahidzeom nastavio sam razgovore u nešto opuštenijoj i neformalnijoj atmosferi, uz priliku da se upoznam sa bogatom gruzijskom gastronomijom i tradicionalnim specijalitetima po kojima je ova zemlja nadaleko poznata - napisao je Vučić na Instagramu. Kako je rekao, zahvalan je na srdačnom gostoprimstvu