Vučić na ručku sa premijerom Gruzije: "Ovakvi susreti dodatno doprinose jačanju prijateljskih veza" (foto)

Blic pre 36 minuta
Vučić na ručku sa premijerom Gruzije: "Ovakvi susreti dodatno doprinose jačanju prijateljskih veza" (foto)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na ručku koju je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije Irakli Kobahidze. - Sa premijerom Iraklijem Kobahidzeom nastavio sam razgovore u nešto opuštenijoj i neformalnijoj atmosferi, uz priliku da se upoznam sa bogatom gruzijskom gastronomijom i tradicionalnim specijalitetima po kojima je ova zemlja nadaleko poznata - napisao je Vučić na Instagramu. Kako je rekao, zahvalan je na srdačnom gostoprimstvu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić sa premijerom Gruzije: Pred nama period još konkretnije saradnje

Vučić sa premijerom Gruzije: Pred nama period još konkretnije saradnje

RTS pre 31 minuta
Vučić u Tbilisiju razgovarao sa predsednikom parlamenta Gruzije o jačanju saradnje

Vučić u Tbilisiju razgovarao sa predsednikom parlamenta Gruzije o jačanju saradnje

Serbian News Media pre 51 minuta
Brnabić zamolila Stevanovića: Slovenija da bude glasnija u podršci Srbiji na evropskom putu

Brnabić zamolila Stevanovića: Slovenija da bude glasnija u podršci Srbiji na evropskom putu

Serbian News Media pre 56 minuta
Vučić na ručku koji je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije

Vučić na ručku koji je u čast delegacije Srbije priredio predsednik Vlade Gruzije

Euronews pre 26 minuta
Glamočić u Gruziji: Razgovori o jačanju saradnje u poljoprivredi i otvaranju novih izvoznih mogućnosti

Glamočić u Gruziji: Razgovori o jačanju saradnje u poljoprivredi i otvaranju novih izvoznih mogućnosti

RTV pre 1 sat
Stevanović: Srbija važan partner Slovenije u regionu, podržava njen ulazak u EU

Stevanović: Srbija važan partner Slovenije u regionu, podržava njen ulazak u EU

Euronews pre 2 sata
Prva zvanična poseta Srbina na čelu slovenačkog parlamenta: Jaka Srbija, jak Zapadni Balkan!

Prva zvanična poseta Srbina na čelu slovenačkog parlamenta: Jaka Srbija, jak Zapadni Balkan!

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeGruzija

Politika, najnovije vesti »

Skupštinski Odbor novčano kaznio Mariniku Tepić i Zdravka Ponoša

Skupštinski Odbor novčano kaznio Mariniku Tepić i Zdravka Ponoša

Nova pre 6 minuta
Ministarka Paunović sa Bekeratom: Nastavićemo sa ispunjavanjem obaveza u procesu EU integracija

Ministarka Paunović sa Bekeratom: Nastavićemo sa ispunjavanjem obaveza u procesu EU integracija

NIN pre 6 minuta
Poslanici švajcarskog parlamenta za RTS: Zlostavljanja Srba na KiM moraju biti zaustavljena

Poslanici švajcarskog parlamenta za RTS: Zlostavljanja Srba na KiM moraju biti zaustavljena

RTS pre 6 minuta
Skupštinski Odbor: Tepić i Ponoš kažnjeni, Povereniku odobreno zapošljavanje 11 osoba

Skupštinski Odbor: Tepić i Ponoš kažnjeni, Povereniku odobreno zapošljavanje 11 osoba

N1 Info pre 1 sat
Ministarstvo: Politički motivisane ocene da je Srbija primer sistemskog pritiska na medije

Ministarstvo: Politički motivisane ocene da je Srbija primer sistemskog pritiska na medije

N1 Info pre 11 minuta