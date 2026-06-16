Heroj Zelenortskih Ostrva u suzama nakon podviga protiv Španije: Radili smo veoma naporno i ostvarili smo ovaj san

Fudbalska reprezentacija Zelenortskih Ostrva je u prvom kolu grupe H na Svetskom prvenstvu uspela da osigura herojski nerešen rezultat 0:0 protiv Španije, a za to je bio najzaslužniji golman „Plavih ajkula“, Vozinja, koji je odbranio svih sedam udaraca upućenih u okvir njegovog gola.

Ovo je nastup koji će ući u istoriju: sa 40 godina, Vozinja, golman Čavesa u drugoj ligi Portugala, pretvorio se u Manuela Nojera, zaustavljajući svaki pokušaj aktuelnih evropskih prvaka. Sa sedam odbrana poprilično neinspirativnog napada „Crvene furije“, golman Zelenortskih Ostrva pomogao je svom timu da osigura istorijski rezultat u prvoj utakmici svoje zemlje na Mundijalu. Postao je najstariji igrač koji je debitovao na Svetskom prvenstvu i čak je završio